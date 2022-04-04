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الإثنين، 04-04-2022 11:46 م

تواصل ليالي مأدبا الرمضانية لعام 2022

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 الوكيل الاخباري - واصلت لجنة الاحتفالات في محافظة مأدبا ومديرية الثقافة فيها، تقديم العروض الفنية والفقرات الترفيهية والمسابقات الرمضانية وألعاب الأطفال في إطار برنامج رمضانيات.

وفي اليوم الثاني من الشهر الفضيل قدمت مدرسة السيرك الأردني عروضا وألعابا بهلوانية ومسرحية استعرض خلالها عاصم الخوجا والفنانة ريناد ثلجي فنون وألعاب السيرك فيما قدم الشاعر محمود الضوات عددا من القصائد الوطنية والدينية.

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