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توثيق مسارات سياحية جديدة في محافظة الزرقاء

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الجمعة، 17-02-2023 01:43 م

توثيق مسارات سياحية جديدة في محافظة الزرقاء

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الوكيل الاخباري- تمكن فريق بحثي من كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية، من توثيق مسارات جديدة في محافظة الزرقاء، تضاف إلى الخطة الإستراتيجية للتطوير السياحي الجاري العمل عليها للعام 2023-2024 بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء، ووزارة السياحة، وجامعة آل البيت، واتحاد المؤرخين، ومنتدى ياجوز، وبلدية الحلابات، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص.

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وقال عضو اللجنة العلمية للمشروع من الجامعة الهاشمية الباحث في علم الآثار الدكتور محمد وهيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع توثيق مسارات وادي الزرقاء السياحية قد تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال صندوق البحث العلمي والابتكار، حيث تم إصدار كتاب شامل للمسار الرئيسي والمسارات الفرعية المرتبطة به والمصادر السياحية.


وأضاف، أن الدراسات أظهرت أن محافظة الزرقاء تمتلك مصادر سياحية رئيسية هامة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، ومن أبرزها اكتشاف عظام أضخم طائر زاحف على سطح الكرة الأرضية في مناجم فوسفات الرصيفة، وأقدم خارطة فلكية للسماء ممثلة على قبة الحمام الساخن في قصير عمره، وأضخم مصايد العالم القديم، وخاصة مصايد الحلابات لغزال الريم قرب وادي الركبان.


وتضم الزرقاء أكبر مستوطنات العصر الحجري الحديث في منطقة الودعة بطول يساوي كيلو متر ،كما أن الفناء الزراعي لقصر الحلابات الأموي نادر ولا يوجد له شبيه في العالم العربي، في حين أثارت المحمية المائية في الأزرق وبقايا المستحاثات التي وجدت فيها والتي ترجع إلى ملايين السنين، اهتمام علماء الأحياء في العالم، وخاصة اكتشاف أقدم بقايا دم وأنسجة حيوانية في العالم تعود إلى أكثر من 250 ألف عام.

 




 

 


 

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