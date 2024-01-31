الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 31-01-2024 09:07 م

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء،"أن الحكومة وجهت بإجراءات مباشرة من خلال رئيس الوزراء (بشر الخصاونة) لدعم المؤسسة المدنية ومراقبة الأسواق بالدعم والتنسيق مع المؤسسة العسكرية لحماية المستهلك الأردني الذي سيتأثر أولا وأخيرا بموضوع الأسعار وتأخر سلاسل التوريد في بعض السلع إذا استمرت التهديدات على منطقة باب المندب".

وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية وستراقب الأسواق لحماية المستهلك الذي سيتأثر بالاضطرابات في البحر الأحمر.

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