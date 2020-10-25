توجيهات ملكية للخدمات الطبية للتعامل مع كورونا

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، للخدمات الطبية الملكية بتوجيهات ملكية سامية، بتعزيز مستشفى الأمير هاشم في محافظة الزرقاء ومستشفى الأمير راشد في محافظة إربد بكرفانات لزيادة الطاقة الاستيعابية فيهما، مزودة بكادر طبي متخصص للتعامل مع أزمة كورونا خلال زيارته إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية.

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كما أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة بتزويد المستشفيين بمستشفى ميداني مزود بأحدث الأجهزة الطبية لتعزيز قدراتهما في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تزويد جميع مناطق المملكة بكرفانات لسحب العينات توفيراً للوقت والجهد ولزيادة أعداد الفحوصات اليومية التي تقوم بها فرق التقصي الوبائي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة وعدد من أصحاب الاختصاص، عن واقع أزمة كورونا وكيفية التعامل معها والخطط المستقبلية لمواجهتها.



وأكد اللواء الركن الحنيطي أن الخدمات الطبية الملكية إحدى مؤسسات الوطن وجزء أساسي من القطاع الصحي الأردني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتباتها خلال هذه الأزمة، وبالمستوى المتميز في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين من داخل المملكة وخارجها.



وبيّن العميد الطبيب الوهادنة أن الخدمات الطبية الملكية بكافة مستشفياتها ومراكزها الطبية الشاملة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للنهوض بواقع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين لمواجهة أزمة كورونا، مضيفاً أن الخدمات الطبية الملكية تعاملت منذ بداية الأزمة مع عدد كبير من الحالات وعلى اختلاف شدتها.

المصدر : بترا

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