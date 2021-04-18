الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
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توجيهات ملكية وايعاز فوري لقائد الجيش بتقديم تسهيلات للعسكريين والمتقاعدين

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الأحد، 18-04-2021 08:16 م

توجيهات ملكية وايعاز فوري لقائد الجيش بتقديم تسهيلات للعسكريين والمتقاعدين

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الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وبإيعاز من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة تم تخفيض قيمة الإشتراك الشهري لتأمين الأبناء من سن (20) الى (30) سنة الإختياري ليصبح دينارين ونصف بدلاً من عشرة دنانير ، وذلك تسهيلاً على العسكريين عاملين ومتقاعدين ومساعدتهم لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة كونهم دائماً في سلَم الأولويات الثابته في عقل القيادة والدولة.
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يرجى من الراغبين في الإستفادة من التأمين الصحي الإختياري للأبناء من سن (20) الى (30) سنة مراجعة شعبة التأمين الصحي العسكري في مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي.

 




 

 


 

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