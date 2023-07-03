توجيهات من مدير الضمان بشأن كافة العمال في الأردن

الوكيل الإخباري

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- وجّه مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة رسالة هامّة لكافة موظفي المؤسسة بضرورة تعزيز جهودهم واستمرارها لشمول كافة القوى العاملة على أرض المملكة خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، وذلك من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال استحداث مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات التي تضمن أن لا يبقى أي عامل ضمن القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان.وأضاف الطراونة خلال لقاء نظمته لجنة التكافل والنشاط الاجتماعي في المؤسسة للموظفين في مبنى الإدارة العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن الحماية الاجتماعية يجب أن تستمر وتتوسع لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة في مختلف القطاعات خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، حيثُ يشكّل العاملين في هذا القطاع نحو (59%) من القوى العاملة وهم من الفئات الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية كون العاملين غالبيتهم من الفئات ذات الدخول المنخفضة والأكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية، وبالتالي يتوجب علينا توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.وأشار الطراونة خلال تكريمه للزميلة نجاح الصرايرة الحائزة على جائزة الموظف المثالي عن فئة الابداع والابتكار في ديوان الخدمة المدنية إلى أن المرأة الأردنية لها حقوقها ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓّﺮها ﻗﺎنون اﻟﻀﻤﺎن أﺳﻮة بدول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، مطالباً بضرورة توفير البيئة المناسبة لاستمرار مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركتها في هذا القطاع وهو ما يحُدّ من توجه المرأة لصرف تعويض الدفعة الواحدة وعدم الانتظار لحين الحصول على راتب تقاعدي.كما هنأ الطراونة موظفي المؤسسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الميمون التاسع والعشرين سائلين العليّ القدير أن يمُنَّ على سموّه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.