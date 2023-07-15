توجيهات من وزير التربية للتسهيل على طلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال زيارة قام بها اليوم السبت، لغرفة العمليات في مركز الوزارة على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام في يومه السادس.



واطلع الدكتور محافظة على جميع الملاحظات التي وردت إلى غرفة العمليات منذ بدء الامتحانات، موجهًا القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.



واستمع إلى إيجاز قدمه مدير إدارة الامتحانات حول سير العمل في غرفة العمليات، والخط الزمني لعمليات تصحيح دفاتر الإجابات، مبديًا ارتياحه للإجراءات التي من شأنها ضمان إعلان النتائج بشكل سليم 100 بالمئة.

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