توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال جولة قام بها على بلديتي لواء الرمثا بأنه وجه مجالس البلديات إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم .



مشيراً ان ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

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