الخصاونة يوعز للوزارات بالاستجابة لطلبات مكافحة الفساد

الوكيل الاخباري - اوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة الاستجابة لطلباتها المرتبطة بمؤشر النزاهة الوطني.



ووجه الخصاونة تعميما الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في ضوء قيام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باطلاق مؤشر النزاهة الوطني بهدف قياس مدى التزام جهات الادارة الحكومية بمعايير النزاهة الوطنية وخلق حالة من التنافسية بين هذه الجهات لتحقيق اعلى النتائج ضمن المؤشر.



وتسعى الهيئة الى تطبيق معايير النزاهة الوطنية وتطوير الادارة العامة وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في دعم الجهود الحكومية في عملية الاصلاح الاداري وتقديم الخدمة للمواطنين وتحسين موقع الاردن على مؤشرات الفساد العالمية.

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