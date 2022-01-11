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الثلاثاء، 11-01-2022 06:45 م

توصية بتأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس بسبب اوميكرون

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة إن الأردن على أعتاب الدخول في موجة اوميكرون إذا استمرت الفحوصات الايجابية بالارتفاع التدريجي لمدة أسبوع، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل حاسم لتحديد شكل الموجة الجديدة.

ودعا في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بوقف كافة أشكال التجمعات وتأجيل الفصل الدراسي لطلبة المدارس لمدة شهر على الأقل لنتمكن من خفض المنحنى الوبائي.

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