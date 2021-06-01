توصية بشأن التعليم عن بُعد في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أوضحت ورقة موقف أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مشروع تغيير "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفذ مـن قبل مركز حماية وحرية الصحفيين، أن تجربة التعليم عن بُعد في الأردن التي فرضتها جائحة كورونا تحتاج إلى تطوير والكثير من الجهد.وأكدت الورقة، في بيان أصدره المركز اليوم الثلاثاء، أن التجربة أظهرت مجموعة من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على الحق في التعليم، تمثلت بصعوبة انخراط عدد من الطلبة في التعليم عن بُعد بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، لعدم توفير حزم بيانات خلوية (حزم الإنترنت).وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من تسجيل 28 مليون مشاهدة لمنصة درسك التي استحدثتها الوزارة إلا أن الافتقار لأدوات التعليم عن بُعد، وضعف خطوط شبكة الانترنت وانقطاعها المفاجئ، كانا عائقين أساسيين لنجاعة تجربة التعليم عن بُعد.