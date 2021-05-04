حقيقة صدور قرارات بعودة حظر الجمعة وإغلاق منشآت بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى مصدر مطلع صدور قرارات جديدة بعودة العمل بالحظر الشامل الجمعة ، وإعادة إغلاق منشآت اقتصادية ، بعد ظهور حالات بالسلالة الهندية والتحذير من موجة جديدة لكورونا بالمملكة خلال الأسابيع القادمة .وكان وزير الصحة الدكتور فراس هواري قال في تصريحات صحفية امس ان الوضع الوبائي في الهند مرعب ويتم يوميا تسجيل عدد ضخم من الإصابات بالفيروس ، ولفت أن هناك قراراتٍ صعبة في الأيام القادمة في حال انتشرت السلالة الهندية في الأردن .المصدر اكد بدوره انه لا يوجد اية قرارات حكومية جديدة للتعامل مع ازمة كورونا غير التي اعلنت عنها الحكومة سابقاً وحتى نهاية عيد الفطر السعيد .