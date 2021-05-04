الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 06:00 م

حقيقة صدور قرارات بعودة حظر الجمعة وإغلاق منشآت بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع صدور قرارات جديدة بعودة العمل بالحظر الشامل الجمعة ، وإعادة إغلاق منشآت اقتصادية ، بعد ظهور حالات بالسلالة الهندية والتحذير من موجة جديدة لكورونا بالمملكة خلال الأسابيع القادمة .
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وكان وزير الصحة الدكتور فراس هواري قال في تصريحات صحفية امس ان الوضع الوبائي في الهند مرعب ويتم يوميا تسجيل عدد ضخم من الإصابات بالفيروس ، ولفت أن هناك قراراتٍ صعبة في الأيام القادمة في حال انتشرت السلالة الهندية في الأردن .

 المصدر اكد بدوره انه لا يوجد اية قرارات حكومية جديدة للتعامل مع ازمة كورونا غير التي اعلنت عنها الحكومة سابقاً وحتى نهاية عيد الفطر السعيد . 

 




 

 


 

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