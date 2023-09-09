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السبت، 09-09-2023 01:46 م

توصية مرتقبة حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات بعمان

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الوكيل الاخباري - كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان أن هناك عدة لقاءات مع ممثلي قطاعات مختلفة، بخصوص تحديد ساعات العمل في العاصمة عمان.

وفي وقت سابق توافق ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.

وأجمع الحضور، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم.
 
وقال حمدان ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن جلسة جمعت في وقت سابق تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، للتشاور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك "شبه توافق" بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات.
 
وبحسب حمدان في تصريحات صحفية اليوم السبت ستلتقي الغرفة أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل، للوصول إلى توافق ليصار إلى رفع توصية إلى أمانة عمان الكبرى ، تصب في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.

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