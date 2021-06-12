توضيح بشأن أسعار الدواجن في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أكد عضو جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف أحمد الرعود، أن قطاع الدواجن في الأردن يعتبر من أبرز القطاعات الاستثمارية، ويغطي احتياجات المملكة بشكلٍ كامل، مشيراً أن الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تنتج ما يزيد عن احتياجاتها بنسبة 20% مما يعني أن الأردن لا حاجة لها بإستيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج.وأوضح في تصريحات صحفية أن قطاع الدواجن هو الحلقة الأضعف خاصة بعد غياب الدعم عنه وتشريع قانون لحمايته على رغم انه يتمثل بخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي ، مؤكداً أن قطاع الدواجن يواجه تحديات كبيرة وقرارات غير مدروسة ومهدد بالإغلاق والإندثار، بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً وتصوير القطاع على أنه يشهد احتكار يؤجج الشارع الأردني، مؤكداً أن أسعار الدواجن في الأردن الأقل في المنطقة رغم التكلفة العالية وتوفير جميع المعايير العالمية والاسلامية.