توضيح حكومي حول صرف رواتب الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف مصدر في وزارة المالية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن موعد صرف رواتب شهر نيسان الحالي.وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستتخذ القرار بشأن تقديم صرف الرواتب إلى ما قبل عيد الفطر السعيد أو صرفها في موعدها المحدد خلال الفترة القليلة المقبلة.وأضاف أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أي قرار حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي.وكانت جرت العادة أن تقوم الحكومة بصرف رواتب الموظفين قبل موعدها المحدد لتمكين المواطنين من قضاء حوائجهم وشراء مستلزامتهم وخاصة في شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى.