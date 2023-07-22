توضيح حول استبدال عقوبة الغرامة بالحبس في معدل السير

الوكيل الإخباري - بيّنت الفقرة (ب) من المادة 42 الواردة في معدل قانون السير لسنة 2023 شرط استبدال عقوبة الغرامة بالحبس.

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ونصت الفقرة (ب) على أنه إذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.