توضيح حول الية وموعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي



الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، إن إعلان نتائج الدورة التكميلية للثانوية العامة "التوجيهي"عبر موقع الوزارة فحسب.



وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيعلن عن الرابط الخاص بالنتائج في الأيام المقبلة، مبينا أنه لن يكون هناك مؤتمرا صحفيا في هذا الخصوص.



وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن إعلان نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي سيكون بعد آخر امتحان، في موعد أقصاه شهر.

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