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الجمعة، 30-12-2022 08:04 م

2325 اعتراضا تم إعادة احتساب نقاطه في المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، أن عدد الاعتراضات الحقيقية التي أثبتت بوثائق حملها الطلبة واستدعت فعلا معالجة وضع الطالب وإعادة احتساب نقاطه مرة أخرى قبل الوصول إلى مرحلة الترشيح بلغ 2325 اعتراضا فقط.

وقال الخطيب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الوزارة انتهت من معالجة كافة الاعتراضات الإلكترونية والبالغ عددها 28131 اعتراض بشأن المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي الحالي.

وعن تقسيم الاعتراضات إلى قسمين، أوضح أن الأول منهما 13388 طلب متعلق بالحالات الإنسانية وبالتالي هذه ليست اعتراضات ولا تعكس وجود خطأ في البيانات والمعلومات.

وأوضح الخطيب أن العدد النهائي من الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط وسيتنافسون على المنح والقروض وذلك بعد معالجة الطلبات المجمدة أصبح يبلغ 81378 طالبا وطالبا.

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