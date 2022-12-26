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الإثنين، 26-12-2022 08:51 م

توجيهات حكومية بالتعامل الفوري مع الحالة الجوية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى التنسيق والتكامل مع غرف العمليات والطوارئ في مركز إدارة الأزمات ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والحكام الإداريين وأمانة عمّان الكبرى والأمن العام والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وغيرها للتعامل الفوري مع أي تطورات ناشئة عن الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً، خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة وفيضانات وإغلاقات في بعض الطرق الرئيسية والفرعية، ومناطق الأودية ومجاري السيول.

وطلب كريشان من أمين عام الوزارة رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية المهندس حسين مهيدات أن يتواصل بشكل مستمر مع رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لاستمرار فتح غرف الطوارئ على مدار الساعة، وأخذ الحيطة والحذر، والتعامل المُسبق مع المناطق الساخنة ومعالجتها فوراً، وتفقد هذه المناطق بشكل دائم لضمان السيطرة على أي مخاطر أو تحديات عاجلة.

كما طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية أن تعمل غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة جنباً إلى جنبٍ مع غرفة العمليات والطوارئ في المحافظات، ووضع كافة إمكانياتها وآلياتها ومعداتها وطواقمها مع المحافظ لتوجيهها في الوقت المناسب ونحو المكان المناسب خلال التطورات الجوية.

ووجه كريشان أيضاً البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى استئجار الآليات اللازمة فوراً لمواجهة أي تطورات بسبب الأحوال الجوية.

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