38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

الوكيل الاخباري - يستكمل 38102 طالب ثانوية عامة من المشتركين في الدورة التكميلية يوم غد الاثنين التقدم للامتحان بالدورة التكميلية في يومه الرابع والذي سيكون في مبحث مادة التاريخ ولكافة الفروع.



وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعين على الفرع الأدبي: 175890، والفرع العلمي 15527، الفرع الشرعي 39، الفرع الصناعي 1567، فرع الاقتصاد المنزلي 1992، الزراعي 958، الفرع الفندقي 425، فرع المعلوماتية 4، الفرع الصحي طالبا واحدا .

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