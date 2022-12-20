التربية توضح حول اسئلة امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، أن جميع مراكز الامتحان جاهزة لاستقبال طلبة الثانوية العامة المتقدمين للدورة التكميلية، حيت تم تجهيز تلك المراكز بوسائل التدفئة وكل ما يلزم الطلبة لسير الامتحان بيسر وسهولة.



وأضاف كنانة في تصريحات صحفية أن أسئلة الامتحان الذي سيبدأ الأسبوع القادم، ستكون مشابهة لنمط أسئلة الدورة العادية ولم تتغير، وهي اختيار من متعدد لجميع المواد باستثناء اللغة العربية والانجليزية والرياضيات التي ستكون نسبة 40-50% من أسئلتها إنشائية، بالاضافة إلى الرسم الصناعي للتعليم المهني.



وبيّن كنانة أن الوزارة راعت الأوزان بالنسبة للمواد الدراسية والفروقات الفردية أثناء وضع الأسئلة .

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