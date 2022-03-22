توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان طبيعة دوام المدارس يوم غد كالمعتاد ولا تغيير عليه بالتأخير أو التعطيل نتيجة احتمالية تأثر المملكة بدرجات حرارة منخفضة وامطار غزيرة وثلوج .



بدورها قالت وزارة التربية والتعليم إن دوام المدارس المستخدمة كمراكز اقتراع وفرز ليوم الاربعاء 23 اذار سيكون الساعة العاشرة صباحا، فيما يكون دوام بقية المدارس كالمعتاد الثامنة والنصف صباحا.

اضافة اعلان