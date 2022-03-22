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الثلاثاء، 22-03-2022 06:01 م

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان طبيعة دوام المدارس يوم غد كالمعتاد ولا تغيير عليه بالتأخير أو التعطيل نتيجة احتمالية تأثر المملكة بدرجات حرارة منخفضة وامطار غزيرة وثلوج .
 
بدورها قالت وزارة التربية والتعليم إن دوام المدارس المستخدمة كمراكز اقتراع وفرز ليوم الاربعاء 23 اذار سيكون الساعة العاشرة صباحا، فيما يكون دوام بقية المدارس كالمعتاد الثامنة والنصف صباحا.

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