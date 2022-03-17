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الخميس، 17-03-2022 09:35 م

التربية لـ الوكيل : لا عطلة للمدارس يوم الاثنين المقبل

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة المعلومات التي يتم تناقلها حول تعطيل المدارس يوم الاثنين المقبل . 

وقال المساعفة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان تعطيل المدارس يوم الاثنين سيكون مخصصا للمدارس التي تضم مراكز اقتراع وفرز للانتخابات المحلية، على أن يُحول الدوام فيها إلى تعليم عن بُعد.

واكد ان المدارس التي لا تضم مراكز اقتراع وفرز، يستمر الدوام فيها بشكل اعتيادي يوم الاثنين المقبل . 

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واكد الناطق باسم الوزارة أن يوم الثلاثاء سيكون عطلة رسمية لكافة المدارس بعد تعميم رئيس الوزراء بتعطيل المؤسسات الرسمية لغايات إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

 

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