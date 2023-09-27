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الأربعاء، 27-09-2023 01:45 م

توضيح حول حملة تطعيم الطلاب بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - اكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء الاردنية د. رشيد ابداح ان حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة الاردنية وبالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية هي حملات ضرورية ومتبعة عالميا لسد الفجوات المناعية بين الاطفال و الناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا مما  ادى الى ظهور حالات جديدة بين الاطفال والبالغين .

واكد عبر صفحة النقابة على الفيسبوك ان المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة MR-Vac هو مطعوم امن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وان مأمونيته مثبتة بابحاث علمية وهو مجاز من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الاخرى وان الشركة المصنعة له هي شركة رأئدة في مجال صناعة المطاعيم حيث تم انتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام ٢٠٠٠ .

الى ذلك كشف مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، الأحد، عن استهداف أكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم.

وقال المقابلة إن المرحلة الثانية التي ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.

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