توضيح حول دوام المدارس الثلاثاء بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد ما يستدعي حتى الآن تعليق أو تأخير دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم تفويض مدراء التربية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الحاكم الإداري لاتخاذ أي قرار بشأن دوام المدارس حسب تطورات الحالة الجوية.

وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، حيث هطلت أمطار غزيرة على مختلف المناطق.

وكانت حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري، وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.



كما حذرت الأرصاد من خطر حدوث العواصف الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.