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الثلاثاء، 14-03-2023 04:37 م

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن قرار وزارة التربية بخصوص دوام المدارس في شهر رمضان المبارك يشمل المدارس الخاصة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أوقات الدوام للمديريات والمدارس خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ دوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

أما بالنسبة لدوام المدارس فتبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة.

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