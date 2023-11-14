توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المتوسط العام لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بجميع أنواع رواتبهم التقاعدية يبلغ 484 ديناراً.



وفصل الصبيحي ذلك في منشور له عبر فيسبوك، على النحو التالي:



١- متوسط رواتب متقاعدي القطاع العام: 359 ديناراً.



٢- متوسط رواتب متقاعدي القطاع الخاص: 553 ديناراً.



٣- متوسط رواتب متقاعدي الاشتراك الاختياري: 547 ديناراً.



٤- متوسط الرواتب التقاعدية للذكور 501 دينارا.

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