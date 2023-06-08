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الخميس، 08-06-2023 11:46 ص

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن موعد صرف المستحقات المالية للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط عن الفصل الثاني غير محدد لغاية الآن.

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة بانتظار توفر المخصصات من وزارة المالية للمباشرة بصرفها لمستحقيها.

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية فور توفر المخصصات وستعلن عن ذلك من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري"، استفسارات حول موعد صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط.

 




 

 


 

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