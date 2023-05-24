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الأربعاء، 24-05-2023 12:34 م

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

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وعلى الضباط المستفيدين من صندوق اسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/6/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).


سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين لدفعة شهر6  انقر (هنا)
أسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 6 انقر (هنا)


 




 

 


 

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