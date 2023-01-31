توضيح حول فاتورة المياه الشهرية

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الفاتورة الربعية انتهت بشكل كامل نهاية العام الماضي 2022.



وأوضح في تصريحات صحفية أن الوزارة ستتأخر في إصدار فواتير الشهر الأول بسبب تجهيزات تزامنا مع ضغط إصدار آخر الفواتير الربعية العام الماضي.



وقال إن بعض المناطق صدرت لها الفاتورة الشهرية ومناطق أخرى لم تصدر بعد، وخلال الفترة القادمة من شهر الى شهرين كأقصى حد ستنتظم عملية إصدار الفواتير الشهرية للمياه.

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