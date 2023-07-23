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الأحد، 23-07-2023 04:15 م

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

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الوكيل الإخباري - قال المعهد المروري إنه في حال وصل مجموع نقاط السائق في السجل 16-20 نقطة تسحب الرخصة 60 يوما، ومن 20-24 نقطة تسحب الرخصة 90 يوما، 24-28 نقطة تسحب الرخصة 120 يوما، 28 نقطة وأكثر تسحب الرخصة 180 يوما.

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وبين مدير المعهد رائد العساف انه للسائق الذي وصل مجموع نقاطه إلى أقل من 16 نقطة حضور دورة تأهيلية اختيارية مرة واحدة سنويا، ويتم شطب 8 نقاط بعدها دون أي تكلفة على المواطن.

 

وأشار العساف الى ان المعهد ينظم دورات تأهيلية وتوعوية للحد من مخالفات السير والحوادث المرورية بعد تفعيل نظام النقاط المرورية الذي قد يؤدي لسحب الرخصة في حال الوصول إلى عدد معين.


وقال إن أهمية نظام النقاط المرورية تكمن في المخالفات والعقوبات التي يجب تجنبها لعدم تسجيل أي نقطة في السجل المروري حيث تسري أحكامه لمكرري المخالفات ويتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.


وبين العساف أنه للنقاط المرورية 31 مخالفة، أبرزها مخالفة تجاوز الإشارة المرورية حمراء والضبط بشكلٍ وجاهي وقيادة المركبة بدون لوحات والقيادة تحت تأثير الكحول حيث يتم احتساب 6 نقاط في حق السائق والعديد من المخالفات المرورية المختلفة.


وتسجل 4 نقاط في حال قيادة المركبة بطريقة متهورة أو استعراضية وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أما استخدام الهاتف أثناء القيادة والقيادة بعكس السير فتسجل 3 نقاط.


 




 

 


 

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