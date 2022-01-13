توضيح من ديوان الخدمة حول تعيينات الحالات الإنسانية

الوكيل الإخباري - اوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر حول آلية تعيين الحالات الإنسانية، أن هناك 7 حالات مختلفة تخضع لمعايير واضحة ومنها ما يخضع لقانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "20" لسنة 2017، والذي خصص ما نسبته 4% من الشواغر المتاحة لهذه الفئة وبما مجموعه 16 % لجميع الحالات الإنسانية.

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وأشار الناصر، في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، إلى أن آلية التعيينات في ديوان الخدمة المدنية متاحة للجميع عبر الموقع الالكتروني الرسمي للديوان، مبيناً انها تعليمات مستقرة منذ عام 2012، ولم يجري عليها أي تغيير.



واكد على أن ذلك يساعد طالبي الوظائف على التقدم بكل يسر وسهولة من خلال اعتماد نظام النقاط التنافسية للمرشحين.

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