الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

السبت، 09-08-2025 08:49 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.
 
 
