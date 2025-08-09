حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر

بالإضافة إلى أن المركبة غير مجهزة لنقل الدجاج لعدم وجود أي وسيلة تبريد فيها، وبالكشف الحسي تبين أن الدجاج له رائحة كريهة وتغيير في اللون، ووجود حشرات نافقة فيها.
حيث قامت الكوادر المعنية بإتلاف كامل الكمية حسب الأصول.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البلدية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء في المدينة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والمركبات المتجولة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين
-
فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الأردن يعزي لبنان بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية