روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط الإسرائيلية أمر مرفوض، وينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، ويحمل بوادر كارثة إنسانية، وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".
-
أخبار متعلقة
-
الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم
-
إسبانيا .. مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة
-
الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو
-
استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان
-
الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
-
ترامب: 15 آب سألتقي مع بوتين في ألاسكا
-
ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"
-
وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين