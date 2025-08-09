روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

08:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741548 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إنّ قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط الإسرائيلية أمر مرفوض، وينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، ويحمل بوادر كارثة إنسانية، وسيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

