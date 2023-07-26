توضيح هام صادر عن أمانة عمان

الوكيل الاخباري- قالت أمانة عمان الكبرى انه تم تخفيض كافة بنود رسوم ترخيص الأبنية (غير المدفوعة ) بما فيها التجاوزات وبدل المواقف بنسبة 50% وتصل هذه النسبة إلى 75% للتجاوزات على الارتدادات والحجم للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21 وتصل إلى 82.5% على النسبة المئوية للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21 ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل أي اعتباراً من تاريخ 16/ 6 / 2022.

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وذلك وفقا للبند (ثانياً) من المادة رقم (6) من نظام رقم (38) لسنة 2022 ( المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم 28 لسنة 2018).



