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الأحد، 28-04-2024 01:59 م

القسام : الأسير المريض سيغال يحمل الجنسية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في القسام إن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال الذي ظهر في مقطع فيديو أمس يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية ويحمل الجنسية الأمريكية .

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وأشار المصدر إلى أن الأسير سيغال كان مدرجًا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تعنت الاحتلال منع ذلك.





 




 

 


 

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