القسام : الأسير المريض سيغال يحمل الجنسية الأمريكية

الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في القسام إن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال الذي ظهر في مقطع فيديو أمس يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية ويحمل الجنسية الأمريكية .
وأشار المصدر إلى أن الأسير سيغال كان مدرجًا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تعنت الاحتلال منع ذلك.
عاجل| كتائب القسام تنشر: الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2024
הלחץ הצבאי הוביל להרג עשרות השביויים שביידנו ומנע משאר השבויים לחגוג הפסח עם יקריהם pic.twitter.com/kaLL3VvqZF