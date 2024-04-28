القسام : الأسير المريض سيغال يحمل الجنسية الأمريكية

الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في القسام إن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال الذي ظهر في مقطع فيديو أمس يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية ويحمل الجنسية الأمريكية .

اضافة اعلان



وأشار المصدر إلى أن الأسير سيغال كان مدرجًا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تعنت الاحتلال منع ذلك.





