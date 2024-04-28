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الأحد، 28-04-2024 01:48 م

بدء حصول الحجاج الأردنيين على مطعوم السحايا تمهيدا لأداء فريضة الحج

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الوكيل الإخباري – بدأ الحجاج الأردنيين وجميع البعثات لموسم الحج للعام الحالي بتلقي لقاح (السحايا) في مديريات الصحة.

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وقال مصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن السلطات السعودية اشترطت حصول الحجاج على لقاح "السحايا"، وجرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.


وأضاف أن كل شخص يتلقى لقاح "السحايا"، يحصل على إشعار يثبت تلقيه اللقاح وهو صالح لمدة 3 سنوات، موضحة أن اللقاح يعطى مجانا في مديريات الصحة.


ودعى المصدر الحجاج إلى الحصول على لقاح "السحايا" قبل نحو أسبوع على  الأقل من موعد السفر إلى السعودية تجنبا لحدوث مضاعفات بعد تلقي اللقاح.


يشار إلى أن عدد حجاج المملكة الأردنية الهاشمية للموسم الحالي بلغ 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948، وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

 




 

 


 

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