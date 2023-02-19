توقعات بارتفاع أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة آذار المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن ترتفع أسعار المحروقات في الأردن خلال تسعيرة شهر آذار المقبل، بسبب التغييرات التي طالت أسعار خام برنت، والتي تراوحت من 82 - 86 دولاراً للبرميل.اضافة اعلان
وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار لجنة التسعير سيصدر بعد 10 أيام، إلا أنه وفقاً لهذا المُعدل من أسعار النفط الخام، من المُتوقع أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90 ) بنسبة 1.2%، وهو ما يعادل أقل من قرش ونصف القرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 95) بنسبة أقل من 1% وهو ما يعادل أقل من نصف قرش.
وحول سعر (الديزل) نوه إلى أنه من المُتوقع أن يرتفع 1.2%، وهو ما يعادل قرش واحد.
وأشار إلى أنه وفقاً للإرادة الملكية السامية، فان سعر (الكاز) ثابت عند 62 قرشاً لكل لتر، بحيث يتأثر بالانخفاض ولا يتأثر بالارتفاع.