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الأحد، 19-02-2023 11:33 ص

توقعات بارتفاع أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة آذار المقبل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن ترتفع أسعار المحروقات في الأردن خلال تسعيرة شهر آذار المقبل، بسبب التغييرات التي طالت أسعار خام برنت، والتي تراوحت من 82 - 86 دولاراً للبرميل.اضافة اعلان


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار لجنة التسعير سيصدر بعد 10 أيام، إلا أنه وفقاً لهذا المُعدل من أسعار النفط الخام، من المُتوقع أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90 ) بنسبة 1.2%، وهو ما يعادل أقل من قرش ونصف القرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 95) بنسبة أقل من  1% وهو ما يعادل أقل من نصف قرش.

وحول سعر (الديزل) نوه إلى أنه من المُتوقع أن يرتفع 1.2%، وهو ما يعادل قرش واحد.

وأشار إلى أنه وفقاً للإرادة الملكية السامية، فان سعر (الكاز) ثابت عند 62 قرشاً لكل لتر، بحيث يتأثر بالانخفاض ولا يتأثر بالارتفاع.

 




 

 


 

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