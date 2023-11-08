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الأربعاء، 08-11-2023 09:59 م

توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - توقعت مديرة مديرية زراعة الزرقاء المهندسة إبتهاج الكساسبة أن يصل إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون الى ما يقارب 13958 طنا للموسم الحالي .

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وقالت الكساسبة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن نحو 9073 طنا من الثمار سيخصص للعصير فيما سيخصص نحو 4885 طنا للكبيس.


وبينت أن المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المحافظة تبلغ 60023 دونما، وتبلغ أعلى نسبة إنتاج لثمار الزيتون في منطقة الأزرق، حيث تقدر نسبة الإنتاج فيها بنحو 9120 طنا، تليها منطقة الظليل بنسبة إنتاج تقدر بنحو 2354 طنا.


وتوقعت الكساسبة إنتاج نحو 1166 طنا في لواء الهاشمية، وفي منطقة العالوك نحو 626 طنا، وفي بيرين 377 طنا، إضافة إلى نحو 169 طنا في قصبة الزرقاء، و 144 طنا في الرصيفة.


 




 

 


 

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