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الخميس، 09-02-2023 04:58 م

توقع استلام عروض تأهيل مشروع الناقل الوطني نهاية آذار المقبل

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن لجنة العطاءات الخاصة بإجراءات العروض الفنية والمالية للمطورين المؤهلين لمشروع الناقل الوطني العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه عقدت اجتماعا اليوم الخميس في العقبة مع جميع الجهات الرسمية والمعنية بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي.

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وحضر الاجتماع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاستشاري شركة CDMSmith USAID بهدف مناقشة واستعراض أخر المستجدات والتطورات المتحققة من مراحل سير عمل المشروع وبحث إجراءات سير عمل طرح المشروع وخطط العمل المستقبلية. 


وأكدت الوزارة انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية فإن برنامج عمل المشروع يحرز تقدما ملموسا وبمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق باستكمال الاجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع ومراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بكل جهة من الجهات المعنية صاحبة الاختصاص في العقبة.

 

وأشارت إلى أنه من المتوقع استلام العروض من قبل الائتلافات الخمسة التي تم تأهيلها سابقا بحلول نهاية شهر آذار القادم لاختيار أفضل هذه العروض والبدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي مع المطور للمشروع وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، حيث سيقوم مقدم العرض الأفضل بتأسيس شركة المشروع الخاصة به والبدء بمفاوضات مع المقرضين للاتفاق على الشروط والأحكام المالية لتحقيق الغلق المالي عند توقيع الاتفاقية بين الشركة والجهات ذات العلاقة والبدء بتصميم وانشاء مرافق المشروع.  


ويعد هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول الى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا. 


يشار الى أن الحكومة ستوفر دعما ماليا بقيمة 250 مليون دينار إضافة الى المنح والمساعدات من جهات دولية أخرى والبالغة قيمتها نحو 2,3 مليار دولار منها 815 مليون دولار كمنح ودعم حكومي .

 




 

 


 

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