الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

8 إصابات بكورونا في العقبة

توقع انخفاض إنتاج زيت الزيتون في الكورة لـ540 طناً

منصة للتعلم الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في اليرموك

حقك تعرف توضح حقيقة التوجه لفرض حظر شامل لمدة 30 يوما

تعليق دوام مديرية تربية الزرقاء الأولى غداً الأربعاء

عجلون : مطالب بإلزام المرشحين بالتقيد بشروط الدعاية الانتخابية

البحرين: 334 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا بين موظفي الكهرباء الوطنية وإغلاق مكاتبها

ارتفاع كبير في اصابات كورونا المحلية بالاردن




الثلاثاء، 13-10-2020 07:07 م

توقع انخفاض إنتاج زيت الزيتون في الكورة لـ540 طناً

5


الوكيل الاخباري - توقعت مديرية زراعة لواء الكورة انخفاض معدل إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي في اللواء، بنحو 184 طنا، ليصل إلى 540 طناً، مقارنة مع موسم العام الماضي الذي سجل فيه إنتاج الزيت 724 طناً.
اضافة اعلان

وبينت مديرة الزراعة، المهندسة ازدهار السرحان أن إنتاج ثمار الزيتون لغايات التخليل للموسم الحالي سيكون بنحو 300 طن، مشيرة إلى أن تراجع الإنتاج يعود إلى إصابة أشجار الزيتون بذبابة الثمار، إضافة إلى تأثير موجات الحرارة المرتفعة خلال الشهرين الماضيين على تكوين الزيت في الثمار.

وقالت السرحان إن أعداداً قليلة من المزارعين بدأوا بعصر ثمار زيتونهم في المعاصر التي تم ترخيصها في اللواء، داعية المزارعين إلى البدء بقطف ثمار الزيتون عندما يتحول لون 70 بالمئة منها إلى اللون البنفسجي أو الأسود؛ حيث تزداد نسبة الزيت كلما زادت نسبة نضج الثمار واكتمال تلوينها، مع مراعاة اختلاف مواعيد النضج حسب أصناف الزيتون ومناطق زراعته.

يشار إلى أن لواء الكورة يضم حوالي 30 ألف دونم من أشجار الزيتون، منها مساحات من الزيتون الرومي المعمر، فيما تتواجد في اللواء 5 معاصر حديثة تعمل بتسعة خطوط إنتاج، إضافة إلى أربع معاصر قديمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202011113627126844898

توضيح للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

1020201119506282564553

8 إصابات بكورونا في العقبة

1

منصة للتعلم الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في اليرموك

82020229424546004351

حقك تعرف توضح حقيقة التوجه لفرض حظر شامل لمدة 30 يوما

وزارة التربية والتعليم

تعليق دوام مديرية تربية الزرقاء الأولى غداً الأربعاء

1020201235429207813756

عجلون : مطالب بإلزام المرشحين بالتقيد بشروط الدعاية الانتخابية

أخبار متعلقة
be3ae052661dbeb7418464610511e4f4

5ر1 مليون شجرة زيتون بالزرقاء

f0f37b4f682000c48f97239478c8de61

تعليمات هامة للأردنيين قبل التوجه إلى معاصر الزيتون

زيتون-1

فتح معاصر الزيتون غدا