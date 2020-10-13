توقع انخفاض إنتاج زيت الزيتون في الكورة لـ540 طناً

الوكيل الاخباري -

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توقعت مديرية زراعة لواء الكورة انخفاض معدل إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي في اللواء، بنحو 184 طنا، ليصل إلى 540 طناً، مقارنة مع موسم العام الماضي الذي سجل فيه إنتاج الزيت 724 طناً.وبينت مديرة الزراعة، المهندسة ازدهار السرحان أن إنتاج ثمار الزيتون لغايات التخليل للموسم الحالي سيكون بنحو 300 طن، مشيرة إلى أن تراجع الإنتاج يعود إلى إصابة أشجار الزيتون بذبابة الثمار، إضافة إلى تأثير موجات الحرارة المرتفعة خلال الشهرين الماضيين على تكوين الزيت في الثمار.وقالت السرحان إن أعداداً قليلة من المزارعين بدأوا بعصر ثمار زيتونهم في المعاصر التي تم ترخيصها في اللواء، داعية المزارعين إلى البدء بقطف ثمار الزيتون عندما يتحول لون 70 بالمئة منها إلى اللون البنفسجي أو الأسود؛ حيث تزداد نسبة الزيت كلما زادت نسبة نضج الثمار واكتمال تلوينها، مع مراعاة اختلاف مواعيد النضج حسب أصناف الزيتون ومناطق زراعته.يشار إلى أن لواء الكورة يضم حوالي 30 ألف دونم من أشجار الزيتون، منها مساحات من الزيتون الرومي المعمر، فيما تتواجد في اللواء 5 معاصر حديثة تعمل بتسعة خطوط إنتاج، إضافة إلى أربع معاصر قديمة.