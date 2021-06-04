توقيع اتفاقية لمشروع معمل ألبان في المزار الجنوبي

الوكيل الاخباري -

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وقَّعت جمعية منتدى شباب ذات راس الثقافية بالتعاون مع جمعية سيدات ذات راس لذوي الإعاقة امس الخميس اتفاقية للحصول على منحة مشروع معمل ألبان بدعم من الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال BDC (مبادرة عزم ).وقال رئيس جمعية منتدى شباب ذات راس محمد النعيمات، إن المشروع يستهدف الفتيات من عمر (18 - 24)عاما مشيراً إلى أن مركز تطوير الأعمال هو مركز أردني غير ربحي يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل للأردنيين