الخميس 29-12-2022
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توقيع كتاب رحلة امرأة بملتقى سيدات الأعمال والمهن
عروض وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة جدارا
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غداً - اسماء
الحالة الصحية للنائب عبد الكريم الدغمي مستقرة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين في 2022.. استدامة بيئية ودعم متواصل للصحة والتعليم وخدمة المجتمع
دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار "عالم متصل يسوده الهدوء"
عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية تطلق حملة الشتاء 2022
ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة تعرض الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2
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