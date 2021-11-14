ثلث كبار السن في الأردن مصابون بالسكري

الوكيل الاخباري- يحتفل العالم اليوم 14/11/2021 باليوم العالمي لمرضى السكري تحت شعار "الوصول الى رعاية مرضى السكري"، حيث تشير التقديرات الأممية الى إصابة 422 مليون شخص بالغ بالسكري في عام 2014 مقارنة مع 108 ملايين إصابة عام 1980. وفي الأردن فقد أكد مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 4.7% من أفراد الأسرة مصابون بمرض السكري (4.8% إناث و 4.6% ذكور).

اضافة اعلان