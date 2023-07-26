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الأربعاء، 26-07-2023 12:37 م

جائزة ولي العهد تخصص احتفالا لتكريم الأفراد والمؤسسات الداعمين للعمل التطوعي

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الوكيل الاخباري - خصصت جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، لليوم العالمي للمتطوعين احتفالا، وذلك بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد بهدف نشر ثقافة التطوع، وترسيخ قيم العمل التطوعي، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، ولتكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية ذات الأثر الإيجابي المستدام.

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وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور إن رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، انبثقت من أهمية تحفيز الجهود المبذولة لإذكاء مبادرات فردية ومؤسسية داعمة للعمل التطوعي المتميز، لهذا وجه سموه بإنشاء جائزة وطنية لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تبادر بدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة بعيدا عن الربحية، وانطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية للمساهمة في بناء المجتمع.


وأضاف أن أنموذج الجائزة جاء في أربعة محاور وتسعة معايير رئيسة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي المجتمعي من خلال نشر متطلبات التميز الخاصة بتقديم المبادرات التطوعية ومشاريع العمل التطوعي الفردي والجماعي والمؤسسي على حد سواء.


وبين أن بناء أنموذج التميز قائم على ركائز ثلاث رئيسة، وهي التحفيز والتكريم ونشر قصص النجاح لتحقيق أهداف الجائزة وترسيخ مبادئها في مجتمع يعد العمل التطوعي نسيجا أساسيا في تربية أبنائه.


وأشار إلى أن إطلاق جائزة ولي العهد للعمل التطوعي سيسهم في نشر الوعي لدى المواطن من خلال المصطلحات والمفاهيم التي تركز على العمل التطوعي المتميز، وتؤكد قدرة الفرد المنظمة، وأهمية دوره الفاعل في تحقيق الرفاه المجتمعي، كما تعمل على نشر قصص النجاح في مجال العمل التطوعي المتفرد بمختلف الوسائل التقنية الحديثة والتقليدية منها وتعميق حس الانتماء الوطني المنشود.


 




 

 


 

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