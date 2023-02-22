الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

جلسة توعوية بالكورة حول الوقاية من مرض السرطان

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى رئيس رواندا

أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطع الحصول على راتب مورثها

الفايز يرعى احتفال نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية لنابلس

ترقيات أكاديمية في البلقـاء التطبيقية - اسماء

الجامعة العربية تدين مجزرة نابلس

الصفدي ورئيس مجلس الشيوخ الكندي يؤكدان أهمية الوصاية الهاشمية في القدس

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

الأربعاء، 22-02-2023 05:53 م

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

2202321201511176312155


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، اليوم الأربعاء، مع وفد مؤسسة كلية باهانج الجامعية الماليزي برئاسة مديرة الجامعة الدكتور حفيظة بنت مت، تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد الضمور حرص الجامعة على خدمة الطلبة الماليزيين وتقديم الخدمات الأفضل لهم من خلال تعليم اللغة العربية، ونشر تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الجامعة تعامل الطلبة الماليزيين معاملة الطلبة الأردنيين من حيث الرسوم الدراسية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220231815564185228277

جلسة توعوية بالكورة حول الوقاية من مرض السرطان

الصفدي 2

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى رئيس رواندا

220235172031822332992

أكثر من 7 آلاف أرملة ومطلقة لم تستطع الحصول على راتب مورثها

wwwwrrrr

الفايز يرعى احتفال نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

1120221223170957202002

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية لنابلس

2202322103916524952076

ترقيات أكاديمية في البلقـاء التطبيقية - اسماء

أخبار متعلقة
2202319192951740930095

اختتام برنامج أنا اشارك في جامعة آل البيت

1220221816948373278410

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

مبنى رئاسة الوزراء

الإعلان عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة الشهر المقبل

1202325184633460827118

جامعة آل البيت تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

328308501_1221026855451351_4723039280795630306_n

رسالة من طالبة اردنية مصابة بالسرطان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

wwwwrrrr

آل البيت تطلق ائتلاف الجامعة والمجتمع لجائزة الحسين بن عبدالله