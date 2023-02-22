جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، اليوم الأربعاء، مع وفد مؤسسة كلية باهانج الجامعية الماليزي برئاسة مديرة الجامعة الدكتور حفيظة بنت مت، تعزيز التعاون بين الجانبين.



وأكد الضمور حرص الجامعة على خدمة الطلبة الماليزيين وتقديم الخدمات الأفضل لهم من خلال تعليم اللغة العربية، ونشر تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الجامعة تعامل الطلبة الماليزيين معاملة الطلبة الأردنيين من حيث الرسوم الدراسية.

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