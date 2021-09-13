جامعة اليرموك تقدم مساعدات مالية لـ88 طالبا وطالبة

الوكيل الاخباري- قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إن تفعيل الدور الإنساني لأي مؤسسة لا بد وأن يكون سببا رئيسا لنجاحها وتقدمها، وأن الجامعة وإيمانا منها بأهمية هذا الدور عملت ومنذ تأسيسها على إنشاء الصناديق الخاصة بدعم الطلبة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي وترسيخا للعمل الإنساني داخل الجامعة وخارجها.



وأشار، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة صندوق التبرعات في الجامعة، إلى سعي اليرموك الدائم للحفاظ على ديمومة عمل الصندوق وزيادة موارده المالية بما ينعكس إيجابا على اتساع قاعدة الطلبة المستفيدين من خدماته، مقدما الشكر والتقدير باسم أسرة اليرموك لكافة المتبرعين والداعمين للصندوق من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة ومن المجتمع المحلي.



وخلال الاجتماع الذي عقد في عمادة شؤون الطلبة، قررت لجنة الصندوق منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم شروط المساعدات المالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها الطالب للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 شريطة أن لا تزيد قيمة هذه المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، حيث بلغت قيمة المساعدات المالية المقدمة ل(88) طالبا وطالبة، 952‘20 ألف دينار.



يذكر أن رئيس الجامعة هو من يرأس لجنة الصندوق، فيما تضم اللجنة في عضويتها من الجامعة كل من عميد شؤون الطلبة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، مدير دائرة القبول والتسجيل، مدير الدائرة المالية ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة.

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