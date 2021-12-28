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الثلاثاء، 28-12-2021 10:33 م

جلسات تدريبية على حملات كسب التأييد في إربد

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد اليوم الثلاثاء، أولى جلسات التدريب على حملات كسب التأييد، والتي تأتي ضمن مشروع "تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة"، المنفذ من قبل هيئة أجيال السلام وبالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من برنامج التنمية والحماية الاقليمي الثاني.

وخلال الجلسة الأولى تم الحديث عن أهمية برنامج التنمية والحماية الاقليمي الثاني، و قام المشاركون بطرح بعض الأفكار للقضايا والتحديات الخاصة في المجتمعات المحلية وبعض الحلول المناسبة لها.

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