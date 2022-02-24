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الخميس، 24-02-2022 10:41 م

جلسة حوارية عن الواقع البيئي والسياحي في عجلون

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الوكيل الاخباري - نظمت مديريتا حماية البيئة والسياحة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة في قاعة مركز شابات عجلون النموذجي اليوم الخميس جلسة حوارية حول الواقع البيئي والسياحي في المحافظة.

وتناولت الجلسة التي أدارت فعالياتها رئيسة قسم التوعية البيئية بمديرية حماية البيئة سوسن عنيزات، وحضرها عدد من مدراء الدوائر والمهتمين بالشأن البيئي والسياحي على كلمات قدمها حمزه الصمادي من الهلال الاحمر، والملازم وفاء القضاة من قسم الادارة الملكية لحماية البيئة السياحة، وشفاء المومني من مديرية السياحة.

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